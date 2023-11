Rutte steunt keuze Yeşilgöz om coalitie met PVV alleen te gedogen

Mark Rutte staat achter de beslissing van zijn partijgenoot en opvolger als partijleider Dilan Yeşilgöz om niet in een coalitie te stappen met de PVV en eventueel alleen gedoogpartner te worden. Dat heeft hij maandag gezegd tegen het persbureau Belga toen de vertrekkend premier op bezoek was bij een boekpresentatie van de Belgische premier Alexander De Croo. "Ik steun haar volledig in haar beslissing", zei Rutte tegen Belga. "Ze heeft gezegd dat ze geen ministers wil leveren in een kabinet, maar samenwerking is mogelijk." Het is volgens de premier "helemaal niet aan de orde" dat ze terug moet komen op haar besluit. "Zij is de leidster van de partij." De vrijdag naar buiten gebrachte positie kwam Yeşilgöz op veel kritiek te staan binnen en buiten haar partij. Partijprominenten en lokale politici lieten zich boos uit op het sociale medium X. Zij kreeg onder meer het verwijt politieke spelletjes te spelen, iets wat de politica zelf ontkende in Nieuwsuur.