Weinig steun voor Timmermans onder kiezers GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA is bij de Kamerverkiezingen vorige week de tweede partij geworden, maar veel kiezers lijken lijsttrekker Frans Timmermans niet te zien zitten. Ze hebben gestemd op iemand die lager op de lijst stond, veel meer dan bij andere partijen, blijkt nu gemeenten de definitieve uitslagen hebben vastgesteld. In sommige gevallen kwam dat doordat een andere kandidaat uit een bepaalde gemeente kwam. Zo stemden Tilburgse GroenLinks-PvdA-kiezers aanzienlijk vaker op hun wethouder Esmah Lahlah, nummer twee op de lijst, dan op Timmermans. In 'haar' Nijmegen kreeg Kamerlid Lisa Westerveld meer stemmen dan de lijsttrekker. In Utrecht kreeg GroenLinks-PvdA bijna 73.000 stemmen, maar daarvan waren minder dan 24.000 (32 procent) voor Timmermans. In Groningen kreeg hij 35 procent van de stemmen voor die partij, en in Amersfoort en Zwolle 42 procent. Ook in Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch en Veenendaal waren er meer mensen die op een andere kandidaat van GroenLinks-PvdA hadden gestemd dan op Timmermans. GroenLinks en PvdA deden voor het eerst met een gezamenlijke lijst mee aan de Kamerverkiezingen.