Lijsttrekkers dinsdag weer bijeen na vertrek verkenner Van Strien

De lijsttrekkers van de partijen die volgens de voorlopige verkiezingsuitslag in de nieuwe Tweede Kamer zijn gekozen, komen dinsdagochtend om 11.00 uur opnieuw bijeen. Doel van de bijeenkomst is een nieuwe verkenner aan te wijzen. De PVV heeft daarvoor volgens ingewijden voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk op het oog. Op voordracht van de PVV, met 37 zetels de grootste partij in de nieuwe Kamer, was eerder Gom van Strien als verkenners aangewezen. Maar de PVV-senator besloot zich maandagochtend terug te trekken na mediaberichten over beschuldigingen van fraude aan zijn adres. De nieuwe verkenner moet aan de hand van gesprekken met de beoogde fractieleiders vaststellen welke mogelijkheden er zijn om een nieuwe coalitie te vormen. De PVV wil het liefst gaan regeren met VVD, NSC en BBB. Maar VVD-leider Dilan Yeşilgöz liet al weten dat zij voor haar partij hooguit een rol ziet als eventueel gedoogpartner.