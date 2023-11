Driekwart 18-plussers maakt zich zorgen over klimaatverandering

Ruim drie op de vier Nederlanders van 18 jaar en ouder maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De droge zomers en tegelijk ook het grotere risico op overstromingen, baren de Nederlandse volwassenen het meeste zorgen. Bijna zes op de tien ondervraagden zijn bezorgd over de kosten van het klimaatbeleid door de overheid.

Naast zorgen over droogte en overstromingen zijn ook zes op de tien Nederlanders bezorgd over het uitsterven van dier- en plantensoorten, en extreem weer zoals meer zware regen- en hagelbuien. Zorgen zijn er ook over de toename van het aantal hete zomers en het ontstaan van een kleiner woongebied door de stijging van de zeespiegel.

Bijna de helft van de volwassenen (44 procent) vindt dat het klimaatbeleid van de overheid niet ver genoeg gaat. Voor bijna een kwart van de mensen is het huidige beleid voldoende. Een op de drie volwassenen vindt dat Nederland alleen een streng klimaatbeleid moet voeren als grotere landen, zoals China en de Verenigde Staten, dit ook doen. Een groter deel, 45 procent, is het daarmee oneens.

Van alle volwassenen maakt een op de drie mensen zich veel zorgen over de klimaatverandering voor toekomstige generaties. Vier op de tien maken zich hierover enige zorgen. Vrouwen maken zich iets vaker veel zorgen dan mannen, en ouderen wat vaker dan jongeren van 18 tot 25 jaar.

Bijna driekwart van de mensen vindt dat grote bedrijven, de industrie en de luchtvaart te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. 66 procent is van mening dat landen buiten de Europese Unie te weinig hieraan doen.