Duitse deelstaat Hessen worstelt met winterse ‘sneeuwchaos’

Hoger gelegen streken in de Duitse deelstaat Hessen hebben maandag te maken gehad met zware sneeuwval die plaatselijk voor grote problemen zorgde. Een brandweercommandant liet aan de Süddeutsche Zeitung weten dat "bomen als lucifers afbraken". Tientallen mensen moesten de nacht door het winterse weer doorbrengen op een school in Wiesbaden.

De sneeuwval begon maandag na het middaguur. Door afbrekende boomtakken en omvallende bomen ontstonden talrijke files. Politie en brandweer moesten auto's "uit de sneeuw bevrijden", meldden Duitse media, die van "sneeuwchaos" spraken. De autoriteiten riepen mensen maandagavond op niet de weg op te gaan.

Een groep van 27 leerlingen van de Frankfurt International School in Wiesbaden moest de nacht van maandag op dinsdag samen met 28 volwassenen in het gebouw doorbrengen, omdat het te gevaarlijk was om naar huis te gaan. De brandweer meldde dinsdagochtend dat het nog onduidelijk was of de school dinsdag weer open zou gaan of dat de gestrande leerlingen eerst naar huis terug zouden keren.

Vluchten afgelast

Tientallen vluchten op de drukke luchthaven van Frankfurt werden maandag afgelast door de sneeuwval. Circa 40 kilometer westelijker, in en rond de gemeente Kiedrich, moesten brandweer en politie in actie komen om circa dertig ingesneeuwde auto's te ontzetten. Niet ver daarvandaan raakten circa honderd mensen in hun auto's of bussen volledig ingesneeuwd in het dal van de Wallufbach (Wallufbeek), onder wie ook schoolkinderen in een schoolbus.

Het blijft nog zeker tot dinsdagochtend sneeuwen in de streek.