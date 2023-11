Media: echtgenote Oekraïense spionnenchef mogelijk vergiftigd

De echtgenote van de Oekraïense militaire inlichtingenchef Kyrylo Boedanov lijdt aan vergiftigingsverschijnselen. Er wordt rekening gehouden met een moordaanslag, bevestigt een inlichtingenbron tegenover persbureau AFP na berichten in Oekraïense media.

Een nieuwssite in het Oost-Europese land schreef dinsdag dat Marianna Boedanova wordt behandeld in een ziekenhuis. Ook "meerdere" medewerkers van de militaire inlichtingendienst zouden mogelijk zijn vergiftigd.

Een giftige stof zou mogelijk zijn toegediend via het voedsel van de vrouw. Boedanova werkt als adviseur van de burgemeester van de hoofdstad Kyiv. Haar man Kyrylo Boedanov geldt als een bekende Oekraïner. Hij wordt gezien als het brein achter clandestiene operaties tegen de Russen.

Spionnenchef Boedanov zei in augustus dat zijn echtgenote uit veiligheidsoverwegingen zijn zijde niet heeft verlaten sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022. Ze zou feitelijk "in zijn kantoor" wonen.