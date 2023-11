Vaticaan bevestigt bezoek paus aan klimaattop Dubai

Het Vaticaan zegt dat paus Franciscus zoals gepland naar de COP28 in Dubai gaat. De bevestiging komt nadat het hoofd van de rooms-katholieke kerk afgelopen weekend door ziekte een deel van zijn werk moest neerleggen. De 86-jarige paus werd in het ziekenhuis onderzocht om griepachtige klachten en ademhalingsproblemen. Het Vaticaan verklaarde maandag dat een longontsteking was uitgesloten en dat Franciscus aan de beterende hand was. De paus lag dit jaar al twee keer eerder met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis. De paus begint vrijdag aan een driedaags bezoek aan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Hij houdt zaterdag een toespraak en heeft diezelfde dag bilaterale besprekingen met onder anderen twintig regeringsleiders.