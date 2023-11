Veel stemmen voor staatssecretaris Van Huffelen op BES-eilanden

Alexandra van Huffelen, die als staatssecretaris Koninkrijksrelaties regelmatig in Caribisch Nederland komt, heeft daar vorige week relatief veel stemmen gekregen van de inwoners. Van Huffelen stond als lijstduwer op de kandidatenlijst van haar partij D66. Op Sint-Eustatius hebben 329 inwoners een geldige stem op een partij uitgebracht. D66 werd met 170 stemmen (bijna 52 procent) verreweg de grootste partij, en daarvan waren 150 stemmen voor Van Huffelen. De tweede partij op 'Statia' was BBB met 77 stemmen (ruim 23 procent). Op Bonaire stemden 3408 mensen. D66 werd met 746 stemmen (bijna 22 procent) de grootste partij. Van Huffelen kreeg 493 stemmen, haar lijsttrekker Rob Jetten 159. Op Saba kreeg D66 126 van de 230 stemmen (bijna 55 procent), waarvan 81 voor Van Huffelen en 31 voor Jetten. Verhogen minimumloon Van Huffelen maakte tijdens een bezoek in oktober bekend dat ze het minimumloon en de uitkeringen op de BES-eilanden aanzienlijk verhoogt. Afgelopen december was ze op Curaçao om excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden. De opkomst op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba was het laagst van heel Nederland. Op Bonaire stemde 27 procent van de inwoners, iets meer dan bij de vorige Kamerverkiezingen twee jaar geleden. Op Saba daalde de opkomst van bijna 50 procent naar zo'n 26 procent en op Sint-Eustatius van 34 procent naar 18 procent.