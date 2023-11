Dierenorganisatie: nog veel illegale advertenties voor puppy’s

Er is nog altijd veel mis met onlineadvertenties voor puppy's, concludeert de internationale dierenwelzijnsorganisatie FOUR PAWS na een steekproef op onder meer Nederlandse advertentiesites. Volgens de stichting worden veel jonge honden illegaal geïmporteerd uit met name Oost-Europa, om vervolgens op bijvoorbeeld Marktplaats of Puppyplaats te koop te worden aangeboden. FOUR PAWS nam in 2021 en 2022 honderden onlineadvertenties onder de loep op Nederlandse en Britse verkoopsites. In Nederland werden 376 puppy-advertenties verspreid over het land onderzocht. Daarvan bevatten er 154 "duidelijke aanwijzingen" voor illegale import, zegt de stichting. Sommige te koop aangeboden hondjes waren bijvoorbeeld jonger dan drie maanden, terwijl huisdieren pas op een leeftijd van minstens vijftien weken uit het buitenland naar Nederland mogen worden gehaald. Ook was de vaccinatiestatus van de dieren niet altijd duidelijk en waren de gezondheidscontroles vaak "dubieus", aldus FOUR PAWS. De steekproef van de dierenwelzijnsorganisatie is niet representatief, maar geeft volgens de stichting wel een indicatie van de situatie op advertentiesites. FOUR PAWS en de Nederlandse tak VIER VOETERS pleiten voor meer regulering en controle op die sites en roepen mensen die een puppy willen kopen op om zich vooraf goed te verdiepen in de regels en alert te blijven op illegale handel.