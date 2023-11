Geen grote problemen in ochtendspits door gladheid

De ochtendspits lijkt woensdag vooralsnog geen grote problemen te ondervinden van de gladheid waarvoor wordt gewaarschuwd. Op de snelwegen is er niet veel aan de hand en is het qua files tot dusver een normale woensdagochtend. Gladheid lijkt zich vooral lokaal, buiten de snelwegen, voor te doen, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Het KNMI waarschuwt dat het tot halverwege de ochtend plaatselijk glad kan zijn door winterse buien, hagel en (natte) sneeuw. Lokaal kan zich een sneeuwdek vormen van 1 tot 3 centimeter. In acht provincies, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, geldt code geel.

Verkeer had dinsdagavond en later in de nacht her en der wel last van de gladheid. Zo waren er volgens de ANWB een paar glijpartijen op de A50.

Sinds dinsdag 19.00 uur heeft Rijkswaterstaat ruim 2 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is ongeveer twee derde van de tot nog toe gestrooide hoeveelheid zout dit seizoen.