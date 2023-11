Timmermans: kabinet over links buitengewoon onwaarschijnlijk

Leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA ziet het niet gebeuren dat er toch een beroep op hem wordt gedaan om een kabinet te vormen, bijvoorbeeld als het de PVV niet lukt. De sociaaldemocraat noemt het "buitengewoon onwaarschijnlijk dat we in het scenario terechtkomen". Hij heeft dan ook tegen verkenner Ronald Plasterk gezegd er niet op vooruit te willen lopen. "Ons past bescheidenheid", zegt Timmermans over de positie van zijn linkse combinatie. Die partijen wonnen gezamenlijk dan wel zetels, maar zijn alsnog een stuk kleiner dan de grote winnaar van de verkiezingen, de PVV van Geert Wilders. De PVV-voorman moet dan ook de ruimte krijgen om een coalitie over rechts te onderzoeken, vindt Timmermans. Zelf wil Wilders het liefst met de VVD, NSC en BBB om tafel. Dat is een mogelijke coalitie die de verkiezingsuitslag recht doet, vindt Timmermans. Dat verdient de kiezer volgens hem ook.