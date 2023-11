Yeşilgöz houdt vol bij verkenner: VVV wil niet in kabinet  

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft aan de verkenner laten weten graag een kabinet van PVV, NSC en BBB mogelijk te willen maken, maar wel vanuit de Tweede Kamer. Ze herhaalde tegen verkenner Ronald Plasterk niet in een coalitie te willen stappen, zei ze na afloop van het onderhoud. Haar partij staat wel "helemaal klaar" om te onderhandelen.

Welke vorm zo'n kabinet moet krijgen, is echt aan die andere partijen, benadrukte Yeşilgöz. Ze wil nu graag over de inhoud praten, herhaalde ze verschillende keren. "Onze inzet is echt op die inhoud en het mogelijk maken van die centrumrechtse koers".

In haar partij is ook kritiek op deze houding van Yeşilgöz om buiten een kabinet met de PVV te blijven. Ze spreekt deze avond met leden hierover in Utrecht. "Dat wordt een interessant gesprek", zei ze. "Ze willen vooral dat we onze verantwoordelijkheid pakken, en dat doen we."