In Almere gaan kinderen straks nog maar 4 dagen per week naar school: “Krijgen vacatures niet gevuld”

Er is zo'n schrijnend tekort aan leraren dat scholen in Almere geen andere oplossing zien dan te schrappen in het aantal lesuren. Deze week ontvangen ouders een brief van zes scholengemeenschappen in de stad waarin de vierdaagse schoolweek wordt aangekondigd.

Op dit moment wordt er nog naar oplossingen gezocht als een leraar afwezig is door bijvoorbeeld klassen samen te voegen. een vervanger te zoeken of kinderen thuis huiswerk te laten maken. Maar dat zal binnenkort niet meer lukken. Marc Kammeraad van scholengemeenschap SKO is stellig tegen RTL Nieuws. "Ik weet niet per wanneer, maar waarschijnlijk vanaf 2024 of hooguit 2025 doen alle scholen het", zegt hij over de vierdaagse lesweek in Almere.

Op sommige scholen, zoals basisschool de Droomspiegel begint de vierdaagse schoolweek al na de kerstvakantie met uitzondering van groep 3. "We krijgen de vacatures gewoon niet gevuld", zegt directeur Hans van Est.

Op de vijfde dag kunnen kinderen wel naar school komen. Alleen staat er dan geen bevoegde leraar voor de klas. Kinderen krijgen dan bijvoorbeeld sport of muziek.

Volgens een woordvoerder van de onderwijsinspectie is het overigens verboden om structureel een vierdaagse schoolweek aan te bieden, legt ze uit aan RTL Nieuws. "Daar zit een max op van 7 of 8 weken."

Maar een oplossing is er niet. Door de vergrijzing zijn er veel te weinig leraren en van de basisschoolleraren die begint, stopt 14 procent weer binnen drie jaar. Bij middelbareschoolleraren ligt dat percentage zelfs op 24 procent.