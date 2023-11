Studenten hebben nog steeds veel last van psychische klachten als in coronajaar 2021

Twee jaar na de coronapandemie heeft een flink deel van de studenten nog steeds last van stress, angst of depressieve klachten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Trimbos-Instituut naar mentale gezondheid en middelengebruik bij studenten in het hoger onderwijs.

Meerderheid kampt met emotionele uitputtingsklachten

Net als in coronajaar 2021 zijn zo'n 32.000 studenten door de wetenschappers onder de loep genomen. De resultaten laten volgens het RIVM grofweg hetzelfde beeld zien: Een derde van de studenten geeft 'het leven' een cijfer 7 of hoger. Maar een groot deel van de ondervraagden – internationale studenten en studenten met een migratieachtergrond in het bijzonder – ervaart stress en psychische klachten. Bijna 60 procent kampt met 'emotionele uitputtingsklachten'.

Toch kan onderzoeker Jolien Dopmeijer ook iets positiefs melden vergeleken met twee jaar geleden. "Wat we in ieder geval zien is een afname van de prestatiedruk en eenzaamheid. Dat laatste is zeker te verklaren, omdat we de laatste keer tijdens de lockdownperiode hebben gemeten", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Fors alcoholgebruik

Ook het alcoholgebruik is fors, zegt de onderzoeker. "We hebben gekeken naar de afhankelijkheid van alcohol en wanneer het riskant wordt en je richting een verslaving gaat. Dat gedeelte is 40 procent." Dat is niet veranderd; in het vorige onderzoek lag het percentage ook op 40 procent.

Er is meer aandacht binnen de onderwijsinstellingen voor het welzijn van studenten. Ook zoeken en vinden de studenten zelf meer hulp. Toch is er nog een lange weg te gaan volgens Dopmeijer. "Je ziet bij studenten veel zorgen over maatschappelijke onderwerpen: hoe ze de hoge lasten moeten betalen, de klimaatcrisis, de politieke organisatie en oorlogen. Studenten zitten niet aan tafel als het gaat om het maken van toekomstbeleid." De onderzoeker hoopt dat studenten in de toekomst ook mee mogen beslissen over dit soort onderwerpen.