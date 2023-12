VN: 2023 het warmste jaar ooit gemeten

Het jaar 2023 wordt het warmste jaar ooit gemeten, stelt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties in een rapport. Het was wereldwijd zo'n 1,4 graden Celsius warmer dan de temperatuur in de periode van 1850 tot 1900 die de WMO als basislijn hanteert voor de pre-industriële wereldtemperatuur. Voor 2023 waren 2016 en 2020 de warmste jaren ooit gemeten. "Dit jaar zijn gemeenschappen over de hele wereld getroffen door branden, overstromingen en verzengende temperaturen. De wereldwijde recordhitte zou wereldleiders de rillingen over de rug moeten doen lopen", haalt het WMO-rapport VN-topman António Guterres aan. De WMO verwacht dat 2024 nog warmer wordt dan dit jaar. Volgens de WMO is sprake van een "oorverdovende kakofonie van gesneuvelde records". De waargenomen concentraties van broeikasgassen hadden in 2022 al een record behaald en voorlopige cijfers over 2023 laten een verdere toename zien. Ook de temperatuur van de oceanen en het oppervlaktewater hebben een recordhoogte bereikt. Stijging zeespiegel De zeespiegel stijgt gemiddeld over de wereld sneller dan sinds de metingen begonnen in 1993. Het afgelopen decennium laat een twee keer zo snelle toename zien dan het eerste decennium vanaf 1993. De WMO ziet ook een sterke afname van ijs over de wereld. De omvang van de ijskappen bij de polen is ver onder het normale niveau. Ook smelten gletsjers in Noord-Amerika en Europa met een hoge snelheid. Als voorbeeld noemt de WMO de gletsjers in Zwitserland, waarvan 10 procent is gesmolten in de afgelopen twee jaar. De WMO publiceert het rapport tijdens de opening van de klimaattop die donderdag begint. Het is de bedoeling dat wereldleiders dan verdere afspraken maken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, en bij voorkeur tot 1,5 graad.