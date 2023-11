De Staatsloterij is op zoek naar de eigenaren van 478.885 winnende loten: dit gebeurt er als je te laat bent

De Staatsloterij heeft nog zo'n 4 miljoen euro 'open staan' van de vorige Oudejaarstrekking en roept nu met spandoeken en vliegtuigjes de mensen in het land op om nog eens goed te kijken of ze toch niet iets hebben gewonnen. Want vanaf 1 januari 2024 heb je geen recht meer op het prijzengeld. De winst is dan voorgoed verspeeld.

478.885 loten zoeken winnaar

Vanaf Teuge en Lelystad Airport stegen gisteren vliegtuigjes op met daarachter een spandoek met de tekst ‘478.885 loten zoeken winnaar’. Ze maakten een grote tour over Flevoland, het noorden en oosten van het land. Vandaag gebeurt hetzelfde in het zuiden en westen.

De deadline is op 31 december om 23.59 uur. Ben je te laat, dan heb je pech. “We zijn soepeler dan de meeste andere landen”, zegt Staatsloterij-woordvoerder Bjorn Rosner in het AD. “Daar krijg je vaak maar een paar maanden de tijd om je prijs op te halen.” Het komt volgens hem bijna nooit voor dat mensen het geld na de deadline alsnog claimen.

Hele en halve Mini's

Naast de 478.885 winnende lotnummers met een totaalbedrag van 3,95 miljoen euro – wat volgens Rosner 'ongeveer in lijn is met voorgaande jaren – zijn er ook nog drie elektrische Mini Coopers niet opgeëist. Ook twee 'halve Mini's', gevallen op een half Oudejaarslot, zijn nog niet geclaimd.

Er zullen op de langere termijn steeds minder ongeclaimde prijzen zijn, denkt hoogleraar micro-economie Adriaan Soetevent. “Omdat steeds meer mensen digitaal een lot aanschaffen. Dan krijg je automatisch bericht als je gewonnen hebt. Zo wordt het een uitstervend probleem.”

Moeite doen

Ook laat Soetevent zijn licht nog even schijnen over de redenen waarom mensen hun prijs niet innen. “Mensen zijn het lot kwijtgeraakt, de hond heeft ‘m opgegeten, het gewonnen bedrag is te laag om er moeite voor te doen, of ze zijn het simpelweg vergeten.”