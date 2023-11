Hamas eist verantwoordelijkheid op voor schietpartij Jeruzalem

Hamas heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een dodelijke schietpartij bij een bushalte in Jeruzalem. De groepering roept in een verklaring op tot "escalatie" en spreekt van een natuurlijke reactie op "misdaden van de bezetters in de Gazastrook en tegen kinderen in Jenin". Bij de schietpartij van donderdagochtend vielen drie doden en zes gewonden. De twee schutters zijn ter plaatse doodgeschoten. Volgens de Israëlische president Isaac Herzog is de aanval een voorbeeld van de "eindeloze oorlog die we voeren tegen terroristische organisaties, met name Hamas". Het geweld volgde kort na de verlenging van de wapenstilstand tussen Israël en Hamas, die over de Gazastrook heerst, en een dag na de dood van twee Palestijnse kinderen in Jenin. De kinderen werden in die stad op de Westelijke Jordaanoever doodgeschoten door het Israëlische leger. Daar kwamen in de afgelopen weken ook al kinderen om het leven door Israëlisch geweld. De op 7 oktober uitgebroken oorlog gaat gepaard met onrust en incidenten in andere Palestijnse gebieden. Twee Israëlische soldaten liepen donderdag lichte verwondingen op toen ze door een auto werden geramd bij een controlepunt op de Westelijke Jordaanoever. Het leger zegt dat de dader is "neergeschoten en geneutraliseerd" en dat in de omgeving wordt gezocht naar meer verdachten.