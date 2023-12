"Gedurende onze carrières waren we het vaak oneens, en zeer. Maar vanaf onze eerste ontmoeting was zijn krachtige intellect en zijn diepe strategische focus evident." Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden in een verklaring donderdag naar aanleiding van het overlijden van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Biden en zijn vrouw Jill spraken hun condoleances uit tegenover de familie van de overleden politicus.