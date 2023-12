NYT: Israël wist al meer dan een jaar van aanvalsplan Hamas

De Israëlische veiligheidsdiensten wisten al meer dan een jaar van de aanvalsplannen van de Palestijnse militante groep Hamas. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. Israëlische functionarissen zouden de aanval op 7 oktober als "te hoog gegrepen" voor Hamas van de hand hebben gewezen.

The New York Times wist de hand te leggen op interne documenten en e-mails van de Israëlische strijdkrachten en inlichtingendiensten waaruit voorkennis blijkt. Interviews met anonieme bronnen bevestigen dat beeld.

De Israëlische diensten kregen een plan van veertig pagina's in handen waarin Hamas de aanval stap voor stap beschrijft. De Israëliërs gaven het de codenaam De muur van Jericho. Niet alleen wordt de aanval beschreven, ook bevat het document gevoelige informatie over het Israëlische leger. Dat roept de vraag op hoe Hamas daaraan gekomen is en of er uit de veiligheidsdiensten is gelekt.

Volgens The New York Times circuleerde het aanvalsplan in brede kring binnen de strijdkrachten. Het is niet duidelijk of premier Benjamin Netanyahu ook op de hoogte was.