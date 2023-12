Veel kamers, weinig flats; Ons land is dichtbevolkt, toch wonen Nederlanders erg ruim

Nederland is het één na dichtstbevolkte land van de EU, maar er zijn weinig Europese landen waar mensen zo ruim wonen als hier. We wonen gemiddeld erg vaak in een huis (laagbouw) in plaats van een flat (hoogbouw). Het aantal kamers per persoon is daarnaast relatief hoog, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In de EU woont gemiddeld 17,5 procent van de burgers in een ‘overvol huishouden’. Volgens de definitie zijn er dan niet genoeg kamers voor het aantal bewoners, de leefsituatie of leeftijd van bewoners. In Nederland is dat slechts 4,8 procent. In Roemenië en Slowakije is er gemiddeld 1,1 kamer per persoon beschikbaar; voor Nederlandse woningen is dit cijfer bijna dubbel zo hoog (2,1).

Ruben van Gaalen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zet de nieuwe Eurostat-data op een rijtje. “Nederlanders wonen gemiddeld, afgezien van de Ieren, het vaakst in een huis (rijtjeshuis, 2-onder-1-kap, laagbouw etc) in plaats van een appartement/ flat/bovenwoning. Binnen huishoudens is in NL het gemiddeld aantal kamers per persoon relatief hoog”, legt hij uit.