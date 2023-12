Politie Los Angeles zoekt seriemoordenaar die daklozen vermoordt

De politie van Los Angeles is op zoek naar een man die verdacht wordt van de moord op drie daklozen deze week. Het politiekorps van de stad roept iedereen die op straat slaapt op om binnen een slaapplaats te vinden of in ieder geval niet alleen buiten te blijven zolang de dader nog niet gevonden is.

De drie slachtoffers werden op zondag, maandag en woensdag 's ochtends vroeg doodgeschoten. Ze lagen allen alleen te slapen, ergens in een steegje of elders in de open lucht. Hoewel de moorden op verschillende plekken in de stad plaatsvonden, ziet de politie er een verband tussen.

"Dit is een moordenaar die daklozen als prooi ziet", zei burgemeester Karen Bass vrijdag volgens Amerikaanse media tijdens een persconferentie. "We vragen iedereen contact op te nemen met vrienden of familieleden die op straat leven. Zij moeten van dit gevaar weten." Noodopvangplekken voor daklozen in Los Angeles die normaal alleen beschikbaar zijn tijdens perioden van slecht weer, openen voorlopig de deuren.

De politie vraagt inwoners van de stad uit te kijken naar een donkere sedan. Op bewakingsbeelden die de politie deelt, is een man te zien. De landelijke recherche helpt ook mee met de zoektocht naar de verdachte en probeert in kaart te brengen of er nog meer slachtoffers zijn.