Agent die Floyd doodde ruim twintig keer gestoken in gevangenis

De ex-agent die veroordeeld is voor de moord op George Floyd, is vorige week meer dan twintig keer gestoken door een medegevangene. Dat gebeurde met een geïmproviseerd mes in de bibliotheek van een gevangenis in de Amerikaanse staat Arizona. Derek Chauvin werd door medegevangene John Turscak neergestoken “om de Black Lives Matter-beweging nieuw leven in te blazen”, melden aanklagers vrijdag.

Medegevangene Turscak zei volgens de aanklagers dat hij Chauvin op Black Friday had willen doden. Dat lukte niet omdat de gevangenisbewakers ingrepen. Hij riskeert een celstraf van twintig jaar om de poging tot moord. Hoe het met de voormalige agent gaat, is niet duidelijk. Hij lijkt de aanval wel te overleven.