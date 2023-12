Taghi heeft het te koud in zijn cel

De detentie-advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft opnieuw een klacht ingediend over de omstandigheden waarin Taghi in de cel in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zit. Op de afdeling waar Taghi sinds mei van dit jaar verblijft, is volgens advocaat Thomas van der Horst geen verwarmingsinstallatie. "Dit houdt in dat de buitenlucht die via de mechanische ventilatie wordt binnengebracht niet, of vrijwel niet, wordt verwarmd, met het gevolg dat de temperatuur in de cel van cliënt nagenoeg vergelijkbaar is met de buitentemperatuur", laat hij weten.

Ondanks dat hier al enkele maanden geleden over aan de bel is getrokken, is er volgens hem niets veranderd aan de situatie. "Op dit moment is het dan ook zo dat cliënt in zijn eigen cel noodgedwongen een - min of meer - wintersportoutfit draagt. Hij slaapt met meerdere lagen kleding, in een jas met capuchon, met een muts op zijn hoofd en zijn sokken en schoenen aan."

Volgens Van der Horst zijn de oplossingen die de EBI aandraagt "haast onmenselijk en vernederend", namelijk om hem in een isoleercel te laten slapen. "Ook heeft cliënt pas vrijdag - ondanks dat het voorgaande dus al maanden speelt - een extra deken ontvangen."

Van der Horst heeft de directeur van de EBI om opheldering gevraagd en verzocht om Taghi "met onmiddellijke ingang" te verplaatsen naar een ruimte waarin de temperatuur wel gereguleerd kan worden. Ook heeft hij meerdere betrokken instanties, zoals de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), verzocht om "onmiddellijk in te grijpen en de directeur te bevelen om cliënt binnen humane detentieomstandigheden vast te houden".

Taghi is na zijn arrestatie eind 2019 in Dubai, overgebracht naar de gevangenis in Vught. Hij zit daar in het zwaarst mogelijke regime. Zijn advocaten hebben al vaker klachten ingediend over de strenge voorwaarden waaronder Taghi vastzit.

De advocaten die Taghi bijstaan in de strafzaak Marengo probeerden recentelijk ook nog het regime te laten versoepelen, maar de rechter wees die verzoeken deze week af.

Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe. De rechtbank is van plan op 27 februari volgend jaar uitspraak te doen.