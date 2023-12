Zin om eens níét te doen wat iedereen doet? Kies dan voor deze alternatieve reisbestemmingen

Op elke trend komt weer een tegenbeweging, dus nadat we massaal de tips van de reisbloggers en TikTok-celebrity's hebben opgevolgd, doen we het nu liever juist ánders. Wat weer een trend op zich is. De alternatieven voor populaire bestemmingen worden destination dupes genoemd.

Volgens het rapport van Expedia zijn de zoekopdrachten naar deze plekken in 2023 meer dan verdubbeld. Het zijn "plaatsen die een beetje onverwacht zijn, soms betaalbaarder en net zo heerlijk als de bekende bestemmingen waar reizigers van houden”, klinkt het.

Dit zijn volgens Expedia de alternatieve reisbestemmingen: