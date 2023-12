‘Eerst verkrachtten de Hamasterroristen haar en toen schoten ze haar door haarhoofd’

Ze had, zegt Yoni Saadon (39), het gezicht van een engel. Hij vertelt aan de Sunday Times over de uitbarsting van seksueel geweld door Hamasterroristen op het feest dat op 7 oktober in een bloedbad eindigde. Nacht na nacht wordt hij angstig wakker door de gezichten van vrouwen.

Zoals het gezicht van de jonge vrouw die zich naast hem verstopte onder het podium van het Supernova-festival, waar hij danste toen de zon opkwam op 7 oktober en Hamas-militanten het vuur openden.

“Ze viel op de grond, werd in haar hoofd geschoten, en ik trok haar lichaam over me heen en smeerde haar bloed op mij zodat het leek alsof ik ook dood was”, zei hij. “Ik zal haar gezicht nooit vergeten. Elke nacht word ik ermee wakker en bied ik mijn excuses aan haar aan door te zeggen: 'Het spijt me'.

Na een uur gluurde hij naar buiten. De vrouw die ik zag was mooi, met het gezicht van een engel. Acht of tien van de strijders hebben haar afgemaakt en verkracht. Ze schreeuwde: 'Hou op, ik ga toch al dood door wat jullie doet, dood me gewoon!' Toen ze klaar waren, lachten ze en de laatste schoot haar door het hoofd."

“Ik bleef maar denken dat het een van mijn dochters had kunnen zijn”, voegde de vader van vier kinderen eraan toe. ‘Of mijn zus – ik had een kaartje voor haar gekocht, maar op het laatste moment kon ze niet komen.’

De gruwel eindigde daar niet voor hem. Hij verstopte zich in de struiken en zag nog twee Hamas-strijders. “Ze hadden een jonge vrouw bij een auto betrapt en ze vocht terug en liet niet toe dat ze haar uitkleedden. Ze gooiden haar op de grond en een van de terroristen pakte een schop en onthoofde haar en haar hoofd rolde over de grond. Ik zie dat hoofd 's nachts ook”, zegt hij.