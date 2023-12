Allahu akbar: Geradicaliseerde islamist steekt Duitse toerist dood in Parijs

Een man die als geradicaliseerde islamist bekend staat is zaterdagavond in de buurt van de Quai de Grenelle in Parijs, niet ver van de Eiffeltoren, argeloze wandelaars te lijf gegaan met een mes en een hamer. Hij stak een persoon dood en verwondde twee anderen.

De politie kon de vermoedelijke dader, die tijdens zijn aanval op de voorbijganger "Allahu akbar" (God is groot) zou hebben geroepen, snel arresteren. Volgens de autoriteiten is de verdachte in 1997 geboren in Frankrijk en heeft hij de Franse nationaliteit. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin meldt dat hij in 2016 werd veroordeeld voor het voorbereiden van een aanval.

Eerder zei een politiebron aan persbureau AFP dat de dader bekend staat als radicale islamist en psychiatrische patiënt. De man zou, volgens dezelfde politiebron, verklaard hebben dat hij niet kon verdragen dat in de Gazastrook en in Afghanistan moslims gedood worden. Met name Frankrijk zou volgens hem "medeplichtig" zijn met de oorlog van Israël in Gaza, heeft Darmanin bekend gemaakt.

Volgens Le Parisien is het dodelijke slachtoffer een toerist die zowel de Duitse als de Filipijnse nationaliteit heeft. De gewonde is een Engelse toerist, meldt Le Parisien. Een tweede gewonde zou alleen in shock verkeren.