Spookrijder: Drie doden (twee kinderen) door ongeval op A1, ouders zwaargewond

Bij een ernstig ongeluk met een spookrijder op de A1 bij knooppunt Hoevelaken in Amersfoort zijn drie doden gevallen,onder wie twee kinderen.

Hun ouders raakten zwaargewond en verkeren nog in zorgelijke toestand,

meldt de politie.

De veroorzaker van het ongeval is later in het ziekenhuis overleden.Het gaat om een 19-jarige man uit Roemenië.Hij is frontaal op de tegemoetkomende personenauto gebotst.

De snelweg A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort was enige tijd vanaf Barneveld dicht, zo meldt Rijkswaterstaat. Verkeer moest omrijden via Ede en Utrecht over de A30, A12, A27 en A28.