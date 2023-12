ICC: onderzoek naar oorlogsmisdaden Gaza en Israël intensiveren

De hoofdaanklager van het International Strafhof (ICC) zegt het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Israël en de Gazastrook "te intensiveren". Karim Khan heeft een bezoek gebracht aan Israël en de Palestijnse gebieden om slachtoffers aan beide kanten te spreken. "Geloofwaardige beschuldigingen van misdaden tijdens het conflict moeten tijdig en onafhankelijk worden onderzocht", zei Khan. "Alle partijen moeten zich houden aan het internationaal humanitair recht. Als je dat niet doet, moet je niet gaan klagen als mijn kantoor moet handelen." Verschillende landen hebben het ICC opgeroepen onderzoek te doen naar mogelijke oorlogsmisdaden die door zowel Hamas als Israël zouden worden gepleegd. Khan heeft eerder gezegd onderzoek te doen naar aanleiding van de "escalatie van gewelddadigheden" sinds 7 oktober, toen Hamas Israël aanviel. Dat onderzoek stuit echter op fundamentele belemmeringen. Onderzoekers van het strafhof kunnen de Gazastrook niet in en kunnen geen onderzoek doen in Israël omdat het land geen lid is van het ICC.