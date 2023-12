Elf klimmers zijn gedood door de uitbarsting van de vulkaan Marapi in West-Sumatra afgelopen weekend. Ze werden maandag gevonden door reddingswerkers. Drie klimmers werden levend aangetroffen en twaalf worden nog steeds vermist. De Marapi kwam zondag tot uitbarsting en spuwde een aswolk van drie kilometer de lucht in. Er waren op dat moment 75 klimmers in het gebied. 49 konden meteen in veiligheid worden gebracht.