Boris Johnson wilde inval in Leidse vaccinfabriek om vaccins stelen

Boris Johnson heeft de veiligheidsdiensten gevraagd plannen op te stellen voor een inval in een Nederlandse Covid-vaccinfabriek nadat de EU tijdens de pandemie miljoenen doses had ‘gestolen’ die bestemd waren voor Groot-Brittannië.

Diplomatieke bronnen zeiden dat de voormalige premier ‘woedend’ was nadat de EU de export van vijf miljoen doses van de AstraZeneca- prik effectief had geblokkeerd op het hoogtepunt van de vaccinuitrol in maart 2021.

Op een gegeven moment vroeg Johnson de veiligheidsdiensten om ‘militaire opties’ te onderzoeken om de doses uit de fabriek in Leiden, Nederland, te halen.

Het idee werd pas verlaten nadat diplomaten waarschuwden dat het de betrekkingen zou verstoren – en de levering van vaccins uit fabrieken elders in de EU in gevaar zou brengen.

Volgens de Daily Mail zal Johnson daar deze week over worden ondervraagd