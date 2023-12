School Hilversum staat stil bij overlijden leerlingen op A1

Het Comenius College in Hilversum staat maandagochtend stil bij het overlijden van twee leerlingen van 12 en 14 jaar, zegt burgemeester Gerhard van den Top tegen De Gooi- en Eemlander. Beide zusjes kwamen zaterdagavond om het leven op de A1 bij knooppunt Hoevelaken. De auto waarin ze zaten werd frontaal geraakt door een spookrijder, die ook werd gedood. De ouders van de omgekomen kinderen raakten zwaargewond.

"Maandagochtend vanaf half negen zal er uitgebreid op school worden stilgestaan bij wat er is gebeurd. Er zal Slachtofferhulp aanwezig zijn voor de leerlingen en de docenten. Ik zal er ook bij zijn. Vanaf twaalf uur 's middags ligt er bij de balie van de school een condoleanceboek klaar", zegt de burgemeester tegen de krant.

Medewerkers van de gemeente krijgen ook bijstand als ze daarom vragen. De vader van de beide meisjes is een nauwe relatie van Hilversum, aldus Van den Top. "Dit heeft een enorme impact op heel veel mensen. Het is zo groot, zo verschrikkelijk verdrietig. Hier word je heel stil van", aldus de burgemeester. "We leven mee met nabestaanden van de slachtoffers, en in het bijzonder met dit gezin, hun familie en dierbaren en de klasgenoten van de overleden kinderen."

De ouders liggen nog altijd in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Van den Top: "Dit is het meest verschrikkelijke dat je als ouders kunt meemaken. Onvoorstelbaar, dat je na een mooie avond op weg naar huis zo'n nachtmerrie inrijdt."