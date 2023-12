Corruptiezaak Netanyahu hervat na vertraging door oorlog

De corruptiezaak tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat maandag weer verder, schrijft nieuwssite The Times of Israel. Het proces werd net als alle andere rechtszaken tijdelijk stopgezet nadat de oorlog tegen Hamas uitbrak op 7 oktober. Maar die opschorting is afgelopen week afgelopen.

Netanyahu is aangeklaagd voor omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Voor de oorlog was de premier bezig het rechtssysteem te hervormen door macht af te pakken van opperrechters. Zijn tegenstanders vrezen dat hij zo zijn straf probeert te ontlopen en er waren massale protesten tegen de plannen.

Netanyahu hoeft voorlopig niet persoonlijk aanwezig te zijn bij de hoorzittingen. Mogelijk moet hij over enkele maanden wel getuigen in de corruptiezaak.