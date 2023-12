Voorzitter COP28 benadrukt wel in klimaatwetenschap te geloven

De voorzitter van de klimaattop Sultan Ahmed Al-Jaber benadrukt maandag "zeker in klimaatwetenschap te geloven en deze ook te respecteren". De topman van het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten raakte een dag eerder opnieuw in opspraak, na berichtgeving van The Guardian waarin naar voren kwam dat hij klimaatwetenschap in twijfel trok. Hij zou in november hebben gezegd dat de wetenschap niet aantoont dat het uitfaseren van fossiele brandstoffen noodzakelijk is om de opwarming van de aarde te beperken. Ook zei hij dat een uitfasering duurzame ontwikkelingen ondermijnen, "tenzij je wil dat de wereld weer in grotten gaat wonen". Maandag verzekerde hij de aanwezige pers op het COP-terrein in Dubai ervan wel in de wetenschap te geloven en zei hij dat het citaat uit de context was getrokken.