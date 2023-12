WSJ: Israël overweegt tunnels Gaza vol zeewater te spuiten

Israël heeft een systeem van pompen geïnstalleerd dat kan worden ingezet om het netwerk van tunnels van Hamas onder de Gazastrook onder water te zetten, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal maandag. Israël zou overwegen het ondergrondse gangenstelsel onder te laten lopen, om zo Hamasstrijders uit die tunnels te dwingen. The Wall Street Journal baseert zich op bronnen binnen de Amerikaanse regering. De installatie van minstens vijf pompen, opgebouwd ongeveer anderhalve kilometer ten noorden van vluchtelingenkamp Al Shati, kan miljoenen liters zeewater per uur verplaatsen, waardoor de tunnels onder de Gazastrook binnen enkele weken onder water kunnen komen te staan, aldus het bericht. Het is niet duidelijk of Israël overweegt de pompen in werking te zetten voordat alle door Hamas vastgehouden gijzelaars zijn vrijgelaten, schrijft The Wall Street Journal. Hamas heeft eerder aangegeven dat het die gevangenen heeft verborgen op "veilige plaatsen en in tunnels".