Onderhandelaars op COP28 overwegen stop op fossiele brandstoffen

Een voorlopige versie van de onderhandelingstekst op de klimaattop in Dubai laat zien dat de onderhandelaars het expliciet hebben over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. In het Engels wordt dat een "phase out" genoemd. Het zwakkere "phase down" wordt als een van de andere opties beschouwd. Deze klimaattop staat de zogenoemde global stocktake centraal. Die mondiale evaluatie moet erkennen wat rapporten al veel langer aantonen: de wereld ligt niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. Hier daadwerkelijk conclusies aan verbinden lijkt echter in de eerste week van de COP28 nog lastig. Sommige landen zien veel liever dat het stoppen met fossiele brandstoffen nog vrijblijvender blijft. Of ze willen liever alleen praten over het stoppen met steenkool. Ook dat wordt als een van de opties genoemd in de voorlopige versie van de tekst die nu is gepubliceerd door VN-klimaatorganisatie UNFCCC.