Aan bed geboeide Duitser (25) springt (samen met bedframe) van driehoog uit brandend gebouw

Een bizar verhaal uit de Duitse stad Dresden, waar een 25-jarige man op het nippertje kon ontsnappen aan een vuurzee. Hij was met een handboei vastgebonden aan zijn bed en probeerde zich in veiligheid te brengen op het balkon, maar uiteindelijk kon hij niet anders dan van driehoog naar beneden springen samen met het brandende bedframe.

Het trieste gebeuren deed zich volgens de Duitse krant Bild op donderdagochtend 16 november in de wijk Striesen voor. Wegwerkers merkten het vuur op rond 8.45 uur en waarschuwden de brandweer en bewoners van het gebouw. Het slachtoffer Khaled H. woonde op de derde verdieping met zijn partner Nancy S. en hun kind.

Een getuige heeft beelden gemaakt waarop te zien is hoe hij aan het worstelen is op het balkon, terwijl hij met zijn pols vastgeketend is aan het bedframe. Wanneer ook het frame vlamvat, gooit hij het over de rand van het balkon en springt naar beneden. Hij raakte hierbij volgens hulpdiensten zwaargewond.

Het is onduidelijk wat er precies is voorgevallen in de flat, maar Nancy S. zou het huis ontvlucht zijn toen de brand uitbrak. Later op de dag werd ze opgepakt, ondervraagd en naar de vrouwengevangenis in Chemnitz gebracht. Het kind zou niet in het appartement aanwezig zijn geweest tijdens de schermutselingen.

De vrouw had al een strafblad voor kleine vergrijpen, zoals diefstal. Het koppel zou ruzie hebben over de voogdij van het kind. Khaled H. liep eerder al rond met ernstige brandwonden aan zijn gezicht en verband rond zijn hoofd, volgens hun buren.