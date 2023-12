Ierland enthousiast over nieuw experiment: Hele gemeenschap kiest voor smartphone-vrij kinderleven

In het stadje Greystones, vlak onder Dublin, mogen basisschoolkinderen geen mobiele telefoon gebruiken; ook niet thuis en in hun vrije tijd. Het interessante experiment, waarbij acht basisscholen, sportverenigingen en ouders de handen ineen hebben geslagen, krijgt wereldwijde aandacht.

Lastige discussie

Het is een lastige discussie, die in vele Nederlandse huiskamers tot botsingen leidt tussen kinderen en hun ouders: wanneer is je kind oud genoeg voor een smartphone? Kinderen willen er zo snel mogelijk een, maar ouders maken zich zorgen over de risico's.

Er zijn zorgen over de mentale gezondheid van kinderen, omdat mobieltjes hen in staat stelt om beelden en informatie te zien die niet geschikt zijn voor hun leeftijd, ze minder gaan bewegen en buiten spelen, en online pesten een groeiend probleem is. Daarnaast is een mobiele telefoon een statussymbool. Kinderen uit armere gezinnen voelen zich vaak buitengesloten. Door iedereen gelijk te behandelen, neem je die druk weg, zo is het idee.

Mentale gezondheid van kinderen

Het initiatief is onderdeel van het veel bredere project It Takes A Village, voor de mentale gezondheid van kinderen. Drijvende kracht is Rachel Harper, directeur van de St Patrick's National School in Greystones.

"Toen ik twaalf jaar oud was, speelde ik vooral buiten en klom ik in bomen", vertelt ze tegen de NOS. "Nu hebben kinderen via hun telefoon toegang tot sociale media. Ze zien wat er in de wereld gebeurt, er is meer druk op jonge kinderen. We hebben het gevoel dat kinderen te snel opgroeien. Het is alsof de tienerjaren nu wat eerder beginnen."

"We zeggen tegen de kinderen: ga buiten spelen. Maak afspraken met andere kinderen. Ga leuke dingen doen. Doe lekker gek", zegt Harper. "Je probeert ze weg te halen van sociale media en hun mobiele telefoons. Geniet van je tijd met familie en vrienden."

Ouders zijn blij met initiatief

De ouders zijn in ieder geval heel blij met het initiatief. "We vinden het een geweldig idee", zegt Christina Capatina, moeder van Jane (12). "Het heeft alle ouders geholpen die onder druk stonden van hun kinderen met vragen als: 'Wanneer mag ik een mobieltje? Ik wil er een want al mijn vriendjes hebben het.' Nu zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Als ouders kun je nu tegen je kinderen zeggen: 'sorry, je moet wachten tot de middelbare school'."

Caroline McGarry, moeder van de 12-jarige Tom: "Ik weet persoonlijk hoe verslavend mobiele telefoons kunnen zijn. Ik dwing mezelf om niet langer mijn telefoon mee te nemen naar de slaapkamer. Ik ben bang wat mijn zoon allemaal tegenkomt op het internet als hij zijn eigen telefoon krijgt. Hij is bijna tiener. Ik wil niet dat hij online porno normaal gaat vinden. Ik heb liever dat hij zoveel mogelijk buiten speelt en echte interactie heeft met kinderen van zijn leeftijd."

Nieuwe richtlijnen

Andere schooldistricten overwegen soortgelijke maatregelen. Ook de Ierse regering is geïnteresseerd. Geïnspireerd door het project heeft de minister van Onderwijs in november nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor het gebruik van mobiele telefoons op Ierse basisscholen.