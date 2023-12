Het Engelse woord van het jaar is ‘rizz’: weet jij wat het betekent?

De Britten hebben hun woord van het jaar gekozen en het is niet situationship of Swiftie, de andere woorden in de top drie, maar rizz. Een hippe term, die ook hier steeds meer in zwang raakt en zoiets betekent als charisma of charme.

Taalwetenschappers van Oxford bepalen aan de overkant van het Kanaal het woord van het jaar. Het gaat om een term die de huidige stemming goed omschrijft. Rizz, ook een soort afkorting van charisma, is dus volgens de taalexperts het woord van 2023. Swiftie - een fanatieke Tayor Swift-fan, situationship - een niet vaste relatie - en ook prompt, werden niet verkozen.

Hoe populair het woord rizz is blijkt wel uit de vele video's op TikTok waarin de term voorkomt. Iemand met veel rizz kan makkelijk een date scoren vanwege zijn aantrekkelijke uitstraling en persoonlijkheid. Met to rizz up wordt dan weer bedoeld dat je iemand probeert te verleiden of versieren.

Vorig jaar werd het woord 'goblin mode' nog verkozen tot woord van het jaar. Dat betekent dat je lui en slonzig wil zijn en geen zin hebt om anderen te pleasen. Rizz staat daarmee in schril contrast, zegt ook Casper Grathwohl, voorzitter van Oxford Languages. “Deze trend toont dat we na enkele uitdagende jaren eindelijk weer vertrouwen krijgen in onszelf en ons meer durven open te stellen.”