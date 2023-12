De Amerikaanse president Joe Biden betwijfelt of hij herkiesbaar zou zijn als president als hij het niet zou opnemen tegen Donald Trump. Dat heeft hij gezegd bij een bijeenkomst even buiten Boston waar geld werd opgehaald voor de campagne voor de presidentsverkiezingen van de Democraten. "Als Trump niet in de race was, weet ik niet zeker of ik in de race zou zijn", aldus Biden. "We kunnen hem niet laten winnen."