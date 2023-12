Nieuwe Tweede Kamer jonger, maar minder divers

In Den Haag wordt woensdag de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. 88 van de 150 Kamerzetels zijn voor mannen, 61 voor vrouwen. Na de Kamerverkiezingen van 2021 behaalden zestig vrouwen een zetel. Voor het eerst komt er een non-binair persoon de Tweede Kamer in, blijkt uit gegevens van de Kiesraad. De meeste Kamerleden zijn geboren in de jaren zeventig. 51 nieuwe volksvertegenwoordigers komen uit dit decennium. Wel neemt een nieuwe lichting politici steeds vaker plaats in de Kamer. Zo zijn achttien Kamerleden geboren in de jaren negentig, na de verkiezingen van 2017 was dit er slechts één. Mensen uit de jaren vijftig en zestig beginnen plaats te maken voor de generatie die is geboren in de jaren negentig. Bijna de helft van de nieuw verkozen Tweede Kamerleden woont in Noord- en Zuid-Holland (47 procent). Deze twee provincies zijn daarmee oververtegenwoordigd, want ongeveer 38 procent van de Nederlandse bevolking woont in deze regio's. Noord-Brabant (15 procent van de Kamerleden woont hier) en Gelderland (7 procent), qua inwoners de derde en vierde provincie van het land, zijn juist ondervertegenwoordigd. Het Parlementair Documentatie Centrum concludeerde eerder deze maand dat de nieuwe Tweede Kamer minder mensen met een migratieachtergrond telt. Volgens de organisatie hebben twaalf personen in de nieuwe Tweede Kamer een migratieachtergrond, wat neerkomt op 9 procent. In 2021 waren dat er nog 21 (14 procent).