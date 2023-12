Nieuwe verhoudingen Kamer zichtbaar: PVV krijgt veel op agenda

De nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer zijn bij de eerste planningsvergadering van het parlement meteen zichtbaar geworden. Zeven debatten over de zorg die de PVV aanvroeg, kregen stuk voor stuk een meerderheid. In de oude Kamer werden door PVV-Kamerlid Fleur Agema aangevraagde debatten meestal niet gesteund. PVV is met 37 zetels nu de grootste fractie in de Kamer, die woensdagmiddag werd beëdigd. Agema kreeg steun voor onder meer een debat over de aanpak van de coronacrisis door het kabinet-Rutte III, over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens corona zoals mondkapjes, over zorgmijders en over de capaciteit op de intensivecareafdelingen (ic's). Het zijn onderwerpen waar Agema zich al lang hard voor maakt, maar vrijwel nooit een meerderheid achter zich kreeg om erover te debatteren en veranderingen te bewerkstelligen. Met een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer, waarbij de coalitiepartijen uit Rutte III en IV fors hebben verloren, zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben allemaal een fors aantal zetels verloren, terwijl nieuwe partijen zoals NSC en BBB zijn gegroeid. Dat geldt ook voor GroenLinks-PvdA, een partij die voorstander is van veranderingen in de zorg, zeker als het gaat om de betaalbaarheid daarvan. Bestaanszekerheid Ook een debataanvraag van SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen over bestaanszekerheid - een belangrijk thema in de verkiezingen - werd met een ruime meerderheid gesteund. Net zoals bij een aantal zorgdebatten willen veel fracties dat hierbij ook demissionair premier Mark Rutte aanwezig is. Een wens van JA21 om te debatteren over de spreidingswet, die moet zorgen voor een evenredige verspreiding van asielzoekers, werd niet gehonoreerd. Veel fracties reageerden verbaasd op het verzoek omdat die wet al door de Tweede Kamer is aangenomen en nu voorligt in de Eerste Kamer. Daar wordt de wet, zoals het er nu uitziet, op 16 januari behandeld. Maar, aldus een woordvoerder van de senaat, dat is met potlood ingevuld omdat het nog wachten is op wat antwoorden van verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Twee door NSC aangevraagde debatten, met twintig zetels vertegenwoordigd in de Kamer, over oversterfte en pensioenen, kregen wel de steun van een Kamermeerderheid. De Kamer wil dat een aantal debatten nog voor het kerstreces wordt gevoerd. Het is niet duidelijk of dat gaat lukken.