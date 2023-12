Zelensky aan G7: Rusland rekent erop dat steun Oekraïne instort

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland erop rekent dat westerse steun aan Oekraïne instort. Hij waarschuwde voor dat scenario tijdens een virtuele meeting met de leiders van de G7, een groep van zeven industrielanden waaronder de Verenigde Staten. "Rusland hoopt op één ding: dat de eenheid van de vrije wereld volgend jaar zal instorten", zei Zelensky. "Rusland gelooft dat Amerika en Europa zwakte zullen tonen en hun steun aan Oekraïne niet op het juiste niveau zullen handhaven." Er hangt steeds meer twijfel boven de steun aan Oekraïne. In de VS, die veruit de meeste steun leveren, komt een nieuw miljardenpakket niet door het Congres. In Europa ligt de Hongaarse premier Viktor Orbán dwars bij een nieuw steunpakket van 50 miljard euro. Zelensky erkende bij de leiders dat Rusland de druk "significant heeft opgevoerd" aan het front. Oekraïne zet daar volgens hem een realistische strategie tegenover om weer succes op het slagveld te boeken. Voor dat laatste zei hij wel de steun van de G7-partners nodig te hebben.