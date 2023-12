Senaat VS blokkeert miljardensteun voor Oekraïne en Israël

De Amerikaanse senaat heeft woensdag de behandeling van een wetsvoorstel van president Joe Biden tegengehouden voor een steunpakket aan Oekraïne en Israël van ruim 110 miljard dollar (102 miljard euro). Alle Republikeinen in de senaat stemden tegen, net als de onafhankelijke senator Bernie Sanders. Om de wet in behandeling te nemen waren zestig steunbetuigingen nodig, de Democraten van Biden kregen er niet meer dan 49. Voorafgaand aan de stemming had Biden de senatoren gewaarschuwd dat het steunpakket doorslaggevend is voor het verloop van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Van het geld is zo'n 60 miljard dollar bestemd voor Oekraïne. "We kunnen Poetin niet laten winnen", zei Biden refererend aan de Russische president Vladimir Poetin. De Republikeinen willen in ruil voor het hulppakket dat Biden immigratie vanuit Mexico naar de Verenigde Staten strenger aanpakt. Door de behandeling tegen te houden laten de Republikeinen "zien dat we menen wat we zeggen", zei de Republikeinse fractievoorzitter Mitch McConnell. De onafhankelijke Sanders, die meestal met de Democraten meestemt, stemde tegen omdat hij zich zorgen maakt over de steun voor Israël in het pakket, gelet op "de huidige onmenselijke militaire strategie" die het land voert in de oorlog tegen Hamas. Voor Biden is het blokkeren van de behandeling een gevoelige nederlaag. Hij had gehoopt het steunpakket nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. Het is onwaarschijnlijk dat dat nu gaat lukken, meldt The New York Times.