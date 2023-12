Aantal ongelukken in Amsterdam vier keer hoger dan gedacht

Het aantal verkeersongevallen in Amsterdam blijkt ruim vier keer hoger dan tot nu toe bekend was. Volgens de ambulancedienst waren er vorig jaar 4800 ongelukken in de stad, meldt Het Parool.

Het was al langer de verwachting dat het aantal ongevallen in werkelijkheid weleens hoger kon liggen dan tot nu toe uit alleen de politiestatistieken naar voren kwam, zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst. Dat het met 4800 ongelukken zoveel meer zou zijn, vindt ook zij opvallend. "Víér keer zoveel! We zullen alles uit de kast moeten halen om het tij te keren, dit moet echt stoppen."

Ze ziet de ongekende stijging van het aantal geregistreerde ongevallen als een bevestiging van de juistheid van het ingezette beleid om de maximumsnelheid op de meeste wegen in Amsterdam terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Deze maatregel gaat vrijdag in.