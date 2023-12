In Nederland gaat het slecht met het onderwijs: deze landen scoren véél beter

Deze week werd bekend dat het slecht gesteld is met het onderwijs in Nederland. Dat roept de vraag op: waar zijn de kinderen beter geschoold? Het simpele antwoord: in Azië.

Een op de drie 15-jarigen is niet in staat om te begrijpen wat er in een tekst staat, zo bleek uit de laatste PISA-scores, waar alle media afgelopen week over schreven. Met de exacte vakken is het iets beter gesteld, maar ook daarin zijn Nederlandse scholieren slechter geworden.

Al met al scoort Nederland met lezen onder het OESO-gemiddelde, het samenwerkingsverband van 38 overwegend rijke landen. Wat wiskunde en exacte vakken betreft zit Nederland rond het OESO-gemiddelde. Veel Europese landen scoren beter. Zo heeft Estland het beste onderwijs van de Europa. Het land staat zevende op de ranglijst van in totaal meer dan 80 onderzochte landen. Ook Ierland scoort goed met een negende plek. Op Canada na worden de hoogste regionen van de lijst verder bezet door Aziatische landen met Singapore op kop.

Nederland is overigens lang niet het enige Europese land waar het matig is gesteld met het onderwijs. De OESO-onderzoekers melden dat Europa in het algemeen achterblijft bij andere landen. Het is volgens hen het gevolg van langdurige systemische problemen, zoals het lerarentekort.