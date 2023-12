NPO bevestigt stoppen Op1, vraagt BNNVARA om nieuwe late talkshow

De NPO heeft bevestigd dat de talkshow Op1 stopt. De omroeporganisatie geeft in een verklaring aan dat het NPO 1-programma na de komende zomer niet meer te zien is. De NPO heeft BNNVARA en de redactie van het programma Khalid & Sophie gevraagd om een nieuwe talkshow te ontwikkelen om de plaats van Op1 in te nemen. De van RTL overgestapte Eva Jinek gaat vanaf september volgend jaar van maandag tot en met donderdag een programma maken dat om 19.00 uur op NPO 1 te zien is. Voor AVROTROS maakt ze "een nieuw actueel praatprogramma dat draait om nieuws, cultuur en wat er leeft in het land." Als gevolg daarvan stopt het huidige vooravondprogramma Khalid & Sophie. "De makers van Khalid & Sophie hebben zich bewezen in de vooravond en wij kijken vol vertrouwen uit naar hun nieuwe plannen" zegt Remco van Leen, Directeur Video NPO. "Vernieuwing betekent helaas soms ook dat programma's ophouden. We nemen volgend jaar zomer na ruim 4,5 jaar afscheid van Op1. We danken alle presentatoren, makers en omroepen die bij Op1 betrokken zijn of zijn geweest voor hun enorme inzet de afgelopen jaren en de uitzendingen die zij nog gaan maken." Duo Het nieuws over de veranderingen lekte woensdag al uit via het AD. Verschillende betrokkenen bij talkshow Op1 gaven in de loop van de dag aan door het nieuws te zijn overvallen. De NPO zegt dat donderdag te betreuren. Op1 is sinds begin 2020 te zien op NPO 1 en wordt elke avond door een duo van een andere omroep gepresenteerd. Tot augustus hoorde daar ook BNNVARA bij, maar de omroep besloot om "een verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma" te stoppen. WNL, Omroep MAX en de EO vullen de huidige avonden van Op1.