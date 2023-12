Jager zwaargewond door aanval van everzwijn

Normaal gesproken delft een everzwijn altijd het onderspit tegen een met jachtgeweer bewapend mens, maar afgelopen woensdag waren de rollen voor één keer omgedraaid in het Alberamassief op de grens van Spanje en Frankrijk. Het dier zette de aanval bracht de jager ernstige verwondingen toe, bericht HLN.

Het bijzondere jachtongeluk vond plaats in bergachtig gebied aan de oostkant van de Pyreneeën, tussen Perpignan en Figueres, vlakbij het idyllische vakantieoord Laroque-des-Albères. Het 45-jarige slachtoffer was met een groep collega-jagers op pad toen hij verrast werd door het wilde zwijn.

Het dier stormde hem omver en beet in zijn been. Ook raakte de jager gewond aan zijn onderarm. De onfortuinlijke man bleek zwaargewond en moest door een helikopter gered worden uit zijn penibele situatie. De Fransoos is overgebracht naar een ziekenhuis in Perpignan waar hij herstelt van zijn verwondingen.