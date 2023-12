NVWA blijft veel overtredingen zien met bestrijdingsmiddelen

Ongeveer een derde van alle boeren die vorig jaar werden gecontroleerd op hun gebruik van bestrijdingsmiddelen, hield zich niet aan de regels. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) noemt het hoge aantal overtredingen "zorgwekkend". Volgens de autoriteit is in de agrarische sector sprake van een "structureel probleem" op dit terrein. De autoriteit constateert al jaren veel overtredingen.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bedoeld om schade aan gewassen te voorkomen. Boeren die ze gebruiken, moeten er goed op letten dat ze niet in het oppervlaktewater, de natuur of de rest van de leefomgeving terechtkomen. Gebeurt dat wel, dan vormen de middelen risico's voor "mens, dier en milieu". Water kan dan vervuild raken en de gezondheid van omwonenden en de teler zelf kunnen ook in het geding komen, waarschuwt de NVWA.

In totaal voerde de autoriteit in 2022 ruim vijfhonderd controles uit. Inspecteurs bezochten onder meer bedrijven in de akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt, groenteteelt en sierteelt. Omdat de naleving volgens de NVWA echt beter moet, is de autoriteit daarover in gesprek met brancheorganisaties. "Daarnaast wordt gekeken naar andere vormen van toezicht zoals intensievere samenwerking met andere handhavingspartners, zoals waterschap en omgevingsdienst", voegt de NVWA eraan toe.

Ook strenger straffen is een optie die op tafel ligt. Verder verkent de autoriteit "de mogelijkheden voor actieve openbaarmaking". De bedrijfsnaam van een overtreder wordt dan bijvoorbeeld online gepubliceerd.