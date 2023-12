Plasterk is klaar en gaat formatieadvies aan Kamer schrijven

Verkenner Ronald Plasterk weet na verschillende gespreksrondes genoeg over de posities van de betreffende partijen om een advies uit te brengen aan de Tweede Kamer. De verkenner gaat de Kamer adviseren "over hoe een informatieronde eruit zou kunnen zien", zegt hij donderdag in een toelichting aan de pers. Op welke variant hij aanstuurt, is nog onduidelijk. Wel had Plasterk eerder aangegeven eerst met de vier betrokken partijen te willen praten voordat hij aan zijn advies zou beginnen. Na een gesprek onder zijn leiding tussen PVV-voorman Geert Wilders en NSC-leider Pieter Omtzigt, heeft Plasterk ook met Caroline van der Plas (BBB) gesproken en belde hij met VVD-leider Dilan Yeşilgöz.