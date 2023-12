Johan Derksen voor het eerst in top 3 Media100, Arjen Lubach op 1

Johan Derksen staat dit jaar op de derde plek in de Media100, de jaarlijkse lijst van de honderd meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media. Het is voor het eerst dat de tv-analist zo hoog in de lijst staat. Hij moet zijn baas John de Mol, die op de tweede plek staat, nog wel voor zich dulden. Arjen Lubach staat net als vorig jaar op de eerste plek. Twee vrouwen staan in de top 10 van de lijst. De hoogst genoteerde vrouw is roddelvlogster Yvonne Coldeweijer. Zij staat op de zevende plek, een plaats hoger dan toen ze vorig jaar in de lijst debuteerde. Eva Jinek staat op de achtste plaats, vier plekken lager dan vorig jaar. Jutta Leerdam is dit jaar de hoogste nieuwkomer. De schaatsster is binnengekomen op de 38e plaats. De lijst kent dit jaar in totaal vijftien nieuwkomers. Naast Leerdam gaat het om onder anderen schrijver Rutger Bregman (45) en voormalig SBS-directeur Tina Nijkamp (66). Onderzoeksbureau Hélène Hendriks is een van de grootste stijgers van deze editie. De presentatrice, die dit jaar de Televizier-Ring Presentator won, steeg liefst 32 plekken. Zij staat op de 21e plek, ten opzichte van de 53e plaats vorig jaar. De Media100 wordt vastgesteld na onderzoek van onderzoeksbureau MediaTest. Voor het onderzoek zijn meer dan 50.000 professionals uit media en marketing uitgenodigd.